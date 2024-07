Király Linda először posztolt párjával, mióta 15 év után újra összejöttek

Múlt héten számoltunk be arról, hogy Király Linda és első szerelme, az amerikai zenei producer Simon a szakítás után 15 évvel újra egymásra találtak.

Egy telefon volt, hogy »jössz?«. És jött is, most itt van. Simont elkísérte az édesanyja is, ő csak pár napot marad. Simon pedig… nos, ő egyelőre csak egy útra szóló jegyet vett Budapestre