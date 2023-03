Ónodi Eszter: Magamon is érzem, hogy az idősebb színésznők kevesebb lehetőséget kapnak

Ónodi Eszter nemrég az rtl.hu-nak adott interjút: a beszélgetésben szó esett a környezettudatosságról, az anyaságról és a karrierjéről is. Mint mondta, most kezdett el a színházban dolgozni, ami pedig a filmszínészetet illeti, úgy véli, az idősebb színésznők előtt globálisan kevesebb lehetőség áll, mint a fiatalabb társaik előtt.

Azt a jelenséget magamon is érzem, hogy az idősebb színésznők kevesebb lehetőséget kapnak – ami látszik a hollywoodi Oscar-jelöléseken is, hiszen most fordult elő először, hogy a jelöltek között több 40 pluszos színésznő is volt