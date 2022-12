Nádai Anikó: Úgy tervezem, nemsokára visszatérek a Reggelibe

Nádai Anikó a Blikknek adott interjút egyebek közt azzal kapcsolatban, hogy korainak érezte a ValóVilág idei évadában történő feladatvállalását. Mint mondja, azért is távozott a műsorból, mert rá kellett jöjjön, a babázással nem lehet összeegyeztetni az éjszakai műsorvezetést.

Hálás vagyok azért, hogy ezt a csatorna is megértette, és együttműködőek voltak a kollégáim. Azt gondolom, Schumacher Vanda nagyon jó utódom lesz, drukkoltam azért, hogy ő vehesse át a helyemet. Néztem az első élő adását, és bár látszott rajta, hogy izgul, szerintem ügyesen megoldotta. Sokkal jobb volt, mint én az első élő tévés munkámnál. Írtam is neki erről egy biztató üzenetet.

A műsorvezető úgy fogalmaz, nem szeretne sokáig feladatok nélkül maradni:

Azt gondolom, manapság, főleg a mi szakmánkban, nem engedhetjük meg magunknak, hogy évekig otthon maradjunk. Úgy tervezem, hogy nemsokára visszatérek a Reggelibe. Mivel az reggel van, könnyebben össze fogom tudni egyeztetni az otthoni teendőkkel. A Házasodna gazda következő évadát is én szeretném vinni. Az abszolút olyan munka, ahová a gyerekeket is magammal tudom vinni. Patrik is rendszeresen jött velem a forgatásokra, élvezte a vidéki környezetet, megsimogatta az állatokat és felmászott a kombájnokra, traktorokra. A stáb is nagyon segítőkész volt, és a felvételek alatt vigyáztak rá. Biztos vagyok benne, hogy Alexszel is hasonlóan megy majd minden.