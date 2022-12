Rogán-Gaál Cecília: Mindenkinek receptre írnám 35 felett a kisbabát

Rogán-Gaál Cecília ritkán mutatja meg három gyermekét, legutóbb júliusban posztolt fotót róluk a közösségi oldalán. Most Barta Sylvia rovatában vett részt baba-mama tornán legkisebb fiával, a hét hónapos Fülöppel.

Nagyon cuki kisbaba, de ezt azért gondolom, látjátok ti is. Mindenkinek receptre írnám 35 felett a kisbabát, nekem nagyon különleges élmény most babázni. Minden percét másképp élvezem ki, mint fiatalon. Annak is megvolt a szépsége, de azt hiszem, ez egy még különlegesebb helyzet most