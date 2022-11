12 millió forintot fizet ez a szép olasz község az embereknek, akik odaköltöznek

A támogatást természetesen ingatlanvásárlásra kell fordítani, de aki beéri egy kisebb lakással, az jó esetben önerő nélkül is saját ingatlanhoz juthat.

A népességfogyás elleni harc jegyében rengeteg település próbálkozik az olasz vidékre csábítani a vállalkozó szelleműeket, például egyes helyeken a felújításra váró régi ingatlanokat egy euróért – azaz valamivel több mint 400 forintért – kínálják. Ezekhez a helyekhez csatlakozott most az olasz csizma sarkán elhelyezkedő Presicca nevű község is, ahol akár 30 ezer eurót (12,3 millió forintot) is kaphatnak az új lakosok.

Az otthonteremtő támogatás megszerzésének két fontos feltétele van: a pénzt házvásárlásra és -felújításra kell fordítani, és kizárólag 1991 előtt épült ingatlanokra használható fel. Az ajánlat egyébként azért is tűnik igazán csábítónak, mert a napfényes Puglia régióban található településen akár 25 ezer euróért (10,2 millió forintért) is lehet a paramétereknek megfelelő ingatlant találni.

A presiccei hatóságok azt remélik, hogy a pénzbeli ösztönző felajánlása új életet lehel az elnéptelenedő városukba, ahol évről évre kevesebb az újszülött.

A történelmi központban sok az 1991 előtt épült üres ház, amelyeket szeretnénk új lakókkal újra életre kelteni. (…) Sajnálatos látni, ahogy a régi, történelemmel, csodálatos építészettel és művészettel teli kerületeink lassan kiürülnek

– nyilatkozta az akció kapcsán Alfredo Palese helyi tanácsos a CNN-nek, majd hozzátette, hogy az üzlet pontos részletei még véglegesítés alatt állnak, de a hatóságok készen állnak arra, hogy a következő hetekben elindítsák a pályázatot, amit majd a település honlapján hirdetnek meg.

Palese azt is elárulta, hogy a pályázat kiírására azért van lehetőségük, mert Presicce 2019-ben egyesült a szomszédos Acquarica nevű településsel, és az egyesülésnek hála van elég fedezet akár arra is, hogy a projektet több éven át fenn tudják tartani. Presicce-Acquarica költségvetése ugyanis a területnövekedés miatt akár évi 1 millió euró (408,7 millió forint) állami többletforráshoz is juthat, amit a tanácsos szerint nagyrészt erre kívánnak majd fordítani.

Presicce és Acquarica együttesen jelenleg mintegy 9 ezer embernek az otthona, de a lakosságnak csak a fele él a település régebbi részén.

A település már más programokat is elindított, hogy több lakost csábítson ide, például adókedvezményeket biztosítanak a kisgyerekes családok számára, illetve azoknak is, akik új vállalkozást indítanak náluk.

A 30 ezer eurós ösztönző támogatás igénybevételéhez a vásárlóknak Presicce-ben kell letelepedniük, és a pénzt egy hatóság nyilvántartásában szereplő, 1991 előtt épült ingatlanra kell fordítaniuk.

A helyi tanácsos elmondása alapján a környéken 500 euró (204 ezer forint) négyzetméteráron kínálják a hasonló ingatlanokat, így egy 50 négyzetméteres, némi felújítást igénylő ház akár 25 ezer euróból (10,2 millió forintból) is kijön.