A volt dél-koreai elnök meg akar szabadulni a kutyáktól, amiket Kim Dzsonguntól kapott

Mun Dzse In volt dél-koreai elnök meg akar szabadulni a Kim Dzsongun észak-koreai vezetőtől ajándékba kapott két kutyától, mert az államfői hivatal nem nyújt támogatást fenntartásukhoz – közölte hétfőn Mun Dzse In hivatala.

A Pungszan vadászkutyákat 2018-ban kapta ajándékba Mun Dzse In az észak-koreai diktátorral folytatott harmadik találkozója alkalmával. A Gomi és Szongkang névre hallgató kutyáknak időközben hét kölyke is született.

Hivatali idejének végével Mun Dzse In májusban az elnöki palotából magánházába vitte magával a kutyákat, ami érdekes helyzetet teremtett, mert jogi szempontból az állatok állami tulajdonnak számítanak, így az elnök távoztával át kellett volna adni őket az elnöki archívumnak. Egy szerződés azonban lehetővé tette, hogy Mun Dzse In megtarthassa Gomit és Szongkangot, valamint a kutyakölykök egyikét, s ezért havonta fenntartásukra átszámítva 723 ezer forint járandóságot kapott volna az államkincstártól. Igen ám, de az említett szerződést megvétózta Jun Szuk Jol, az újonnan hivatalba lépett dél-koreai elnök, így az nem léphetett hatályba. Mun Dzse In ezért más gondjaira bízná a kutyákat.

A dél-koreai kutyabarátok megbotránkoztak, és a leköszönő elnök szemére vetik, hogy anyagi okokból akar megszabadulni eddigi kedvenceitől. Többen jelezték már azt is, hogy szívesen magukhoz vennék az állatokat.