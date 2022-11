Nyári Dia Frohner Fecóról: Olyanok voltunk, mint egy házaspár, akik már nem szexelnek, de nagyon jó barátok

Összebarátkoztak a dzsungelben.

Nyári Dia tegnap távozott a Celeb vagyok, ments ki innen!-ből, élményeiről és tapasztalatairól az rtl.hu-nak mesélt.

Mint mondta, bármikor visszamenne a dzsungelbe, ahol úgy éreze magát, mint egy kolóniába tartozó avatar. Bár többekkel is összebarátkozott, Frohner Fecóval kerültek egymáshoz a legközelebb, ezért biztos abban, hogy a való életben is összejárnak majd.

Olyanok voltunk, mint egy húszéves házaspár, akik felneveltek több gyereket, de már nem szexelnek, viszont nagyon jó barátok

– magyarázta Nyári, hozzátéve: egy pillanatig sem gondolt arra a haciendában töltött éjszakái alatt, hogy egy férfival osztozik egy ágyon.

A színésznő azt is elmondta, hogy Frohner fodrászszékében is megfordult már korábban, ekkoriban pedig a férje többször is mondta neki, hogy biztosan tetszik neki a „tetovált, vagány srác”. Nyári viszont úgy véli, Frohner vigyázott rá a dzsungelben, amit a férje is biztosan megköszönt volna neki, ha a játék végén esetleg együtt érkeztek volna a reptérre.

A történtek fényében nem meglepő, hogy a színésznő Frohnernek szurkol, hozzátette viszont, hogy számára már a fodrász a győztes, hiszen több szituációban is le tudta győzni saját magát és a korlátait, ahogyan a feladatokban is jól teljesített.