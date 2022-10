Emily Ratajkowski szerint a metoo-mozgalom nem érte el a célját

Emily Ratajkowski egyperces TikTok-videóban mondta el a véleményét a metoo-mozgalomról.

A Me Too nem változtatta meg a dolgokat a világban. A cancel culture szintén nem változtatott a dolgokon. Annyi történt, hogy a férfiak most már félnek a következményektől. Szülőként elmondhatom, hogy amikor meg akarsz tanítani a gyerekednek valamit, például hogy ne üssön meg más gyerekeket, akkor nem azt akarod, hogy ne üssön meg más gyerekeket, csak mert fél a büntetéstől. Azért nem akarod, hogy megüssön másokat, mert empátiára akarod nevelni, és arra, hogy megértse, másokat bántani nem szép dolog, mert ezzel fájdalmat okoz nekik. Szerintem a Me Too utáni világban a pasik csak attól félnek, hogy lebuknak. A tetteik következményei miatt aggódnak, de igazából nem értik, miért kéne változtatniuk a viselkedésükön. Szóval ez nem haladás.