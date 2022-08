Péniszt rajzoltak Machine Gun Kelly turnébuszára, de kiderült, rossz járműre graffitizett a vandál

Nebraskában koncertezett Machine Gun Kelly, a punkzenészt pozitív fogadtatásban részesítették az arénában, ahol fellépett, ám egyik turnébusza nem úszta meg épségben. Egy vandál festékkel összegraffitizte a járművet, egészen pontosan egy péniszt festett rá, plusz a „köcsög rap ördög” kifejezést pingálta rá (ez MGK egyik korábbi, Eminemnek célzott dalában hallható).

Machine Gun Kelly Instagramon reagált az esetre, elmondta, rossz buszt talált meg rosszakarója.

A zenész szerint koncertjét követően az illető hajnali fél ötig ácsorgott a buszok közelében, majd egészen öt óráig várt, hogy felfesse a homofób üzenetet a buszra. MGK legalább négy busszal turnézik, sárgával, pirossal, kékkel és zölddel, kizárólag az egyikben szokott esetenként aludni.

Kiderült, hogy a zenész nem ebben a buszban szokott utazni, a szóban forgó járműben mindössze zenekari kellékeket cipelnek – írja a Billboard.

MGK’s tour stop in Nebraska had a rough start … his tour bus got tagged with a homophobic slur. https://t.co/1eJijmYOWW

— TMZ (@TMZ) August 5, 2022