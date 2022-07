Megszólalt Ricky Martin, miután ejtették a vádat a vérfertőzési ügyében

Csütörtökön került bíróság elé Ricky Martin és 21 éves unokaöccse, Dennis Yadiel Sanchez ügye. Utóbbi családon belüli erőszakkal vádolta az ötvenéves énekest, azt állítva, hogy korábban hét hónapig volt közöttük szexuális és romantikus kapcsolat, majd miután szakítottak, a nagybátyja folyamatosan zaklatta őt. Ricky Martin ügyvédein keresztül végig tagadta a vádakat.

Érvénytelenítették a Martin ellen érvényben lévő védelmi parancsot, miután Sanchez visszavonta a vádakat, és kijelentette, hogy eláll a tárgyalástól. Az énekes ügyvédei közleményt adtak ki, amiben hangsúlyozták ezt a döntését külső befolyás vagy nyomás nélkül hozta meg a fiatalember. „Ez az ügy sosem nem volt más, mint egy zaklatott egyén hamis vádaskodása, amit semmi nem támasztott alá” – írták.

Az énekes a bírósági döntés után videóüzenetet közölt, amiben először szólalt meg az üggyel kapcsolatban.

Majdnem négy évtizede dolgozom művészként a nyilvánosság szeme előtt, és eddig még soha nem kellett olyasmivel foglalkoznom, ami ennyire fájdalmas lett volna, mint amit az elmúlt hetekben kellett átélnem. Egy hazugság áldozata lettem. Sajnos a támadó az egyik családtagom volt. Neki csak jót kívánok, hogy rátaláljon a fényre. Egy hazugság rengeteg kárt okozhat. Ártott nekem, a férjemnek, a gyerekeimnek, a szüleimnek, a családomnak. Nem védhettem meg magam, mert követtem az eljárásrendet, mivel a törvény arra kötelez, hogy nem beszélhetek, amíg a bíró előtt nem állok. Ez a nap ma jött el. Most már itt az ideje a gyógyulásnak. Nagyon megbántottak, de meg fogom találni a békét és a szükséges csendet, hogy újra megláthassam a fényt az alagút végén, ahogy azt mindig is tettem

– fogalmazott Martin a csütörtökön kiadott felvételen.

Ricky Martin négy gyerek édesapja, 2017 óta férjezett.

