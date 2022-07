Rácz-Gyuricza Dóra: Szülés után nem voltam depressziós, mert nem volt rá időm

Rácz-Gyuricza Dóra az Instagram-oldalán, 24 óráig elérhető történetekben válaszolt pár követői kérdésre. Egyikük arra volt kíváncsi, hogy Rácz Jenővel közös kislánya, Kamilla születése után tapasztalt-e szomorúságot.

Én is sokkal érzékenyebb voltam hetekig, ilyenkor kizárólag érzelmi lények az anyukák. Lehet, ez furcsán fog hangzani, de szerintem azért nem voltam depis, mert nem volt rá időm… Be kellett fejeznem a sulit, ellátni a babát és dolgozni mellette. Ha volt is egy kis időm, aludtam. De az biztos, hogy most egy 3 hónapos baba mellett kijelenthetem, hogy sokkal jobban vagyok, és már sokkal könnyebb