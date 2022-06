Amy Schumer azért rúgta ki a dúláját, mert túl jól nézett ki

A császármetszése után túl sebezhetőnek érezte magát ahhoz, hogy egy tökéletes megjelenésű nő legyen körülötte.

Amy Schumer kisfia, Gene 2019-ben született meg. A komika már a várandósságát is végig dokumentálta, és azóta is gyakran szólal fel az anyaság témakörében. Nyíltan beszél például arról, hogy egyetlen gyereke lombikprogram segítségével fogant meg, és hogy többször nem vállalná be a terhességet. Szívügyének tekinti, hogy ne számítson többé tabunak a szülés utáni női test, ennek érdekében korábban egy olyan fotót is megosztott magáról az Instagramján, amin meztelenül szerepel, és látszik a császármetszés utáni heg a hasán. Később endometriózis miatt el kellett távolítani a színésznő méhét.

Most egy podcastben mesélt arról, hogy nem sokkal a szülés után megvált a dúlájától, aki egyébként Penn Badgley felesége, Domino Kirke volt. A kirúgás oka nem a nő hozzá nem értése miatt történt, hanem mert Schumer úgy érezte, Kirke túl szép, miközben ő közel sem érezte tökéletesnek magát a császármetszés után.

Domino olyan, mint egy istennő, egy igazi lebegő szirén. És olyan kedves, hogy amikor megérint, attól elolvadsz. Tényleg családtag volt. Annyira sebezhetőnek éreztem akkor magam, hogy nem tudtam elviselni ezt a Botticelli-istennőt az otthonomban, miközben én kábé elvéreztem. Nem volt meg bennem az erő, hogy megadjam magamnak azt a luxust, hogy mellettem van. Megmondtam neki, hogy nem jöhet többet

– idézte fel Schumer a műsorban. Mint mondta, nagyon rosszul érzi magát a történtek miatt.

A dúla egy olyan egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező nő, aki végigkíséri a várandósságot, a szülést és az azt követő heteket, hónapokat is, ez idő alatt érzelmileg és fizikailag is támogatja, segíti a kismamát.