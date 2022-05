Csányi Sándor: A munka szeretete, a szorgalom, a tisztesség felülírja a bőrszínt

Azt is elmondta, egy időben elszaladt vele a gépszíj, de nem akart „üresfejű celebbé” válni.

Csányi Sándor volt Kadarkai Endre Szavakon túl című műsorának vendége. A színész kevés alkalommal ad interjút, ebben beszélt a családjáról is. Mint mondta, apjától kevés elismerést kapott gyerekkorában, a szeretetnyelve is egészen más volt – Csányi szerint ez a roma származása miatt is lehetett.

Ez a közeg, ahonnan ő jött, ott nem volt bevett szöveg, hogy ez jó volt, ügyes vagy, jól csináltad, mennyire bízom benned. Ő ezt nem tanulta meg ezt a nyelvet, ezért nem is tudott ezen a nyelven beszélni. Anyukámban rengeteg szeretet volt. Az, hogy én ezt kábé túléltem, az az anyai szeretet, gondoskodás miatt volt.

Apjáról még azt mondta, „nagyon tisztességes ember, aki a mai napig dolgozik”: „Tulajdonképpen az derült ki, a munka szeretete, a szorgalom, a tisztesség felülírja a bőrszínt. Nekem ez mindig is nyilvánvaló volt”. Arra a kérdésre, hogy neki van-e cigány identitása, így válaszolt.

Alkohollal jön elő. Józanul ritkábban. A második pohár bortól elkezdem azokat a számokat hallgatni… én ugye, félvér vagyok. Volt egy útkeresésem 14 éves koromban, mikor csak romákkal haverkodtam. Emlékszem arra, hogy volt egy tábor, ott volt egy bolt. Vásárolgattam, visszamentem a táborba, azonnal ott volt a biztonsági őr.

Csányi hozzátette, édesanyja mindig mondta neki, sohase feledje el, hogy honnan érkezett, hogy cigány származású, mert emiatt mindig többet kell majd teljesítenie.

A főiskolán jöttem rá, hogy nekem van egy nagy előnyöm: hogy műveletlen vagyok, hogy nem tudok rendesen enni késsel-villával, hogy lusta vagyok és beszédhibás. Ez volt a legfontosabb. Rájöttem, hogy többet kell dolgoznom, mint a többieknek.

Ahogy mondja, a filmek kialakult egy kép róla, hogy ő egy „nagyon csajozós színművész”, de a valóság szerinte nem ez volt. Csányi azt mondja, mikor elvált az első feleségétől, volt 1,5 év, amikor tényleg elszaladt vele a ló, de arra szerinte szükség is volt.