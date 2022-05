Harry herceg és Meghan Markle várhatóan visszatérnek az Egyesült Királyságba, hogy a királynőt ünnepeljék

A londoni Szent Pál-székesegyházban csatlakoznak az ünneplő rokonokhoz.

Hosszas távollét után idén másodszor is közösen látogat Nagy-Britanniába Harry herceg és Meghan Markle. A sussexi hercegi pár ezúttal II. Erzsébet platina jubileumát ünnepli majd együtt a királyi család krémjével, ugyanis a szóban forgó istentiszteleten jóformán minden családtagnak kötelező részt vennie, kivétel a kisebb gyerekeket – a Telegraph szerint így valószínűleg Archie és Lilibet sem lesznek majd jelen, ellentétben a címétől megfosztott András herceggel, aki Meghan Markle-ékhez hasonlóan magánszemélyként vesz majd részt az eseményen, amit a BBC1 élőben közvetít majd.

Az ünnepséget a londoni Szent Pál-székesegyházban tartják majd, és az sem teljesen biztos, hogy a királynő részt tud venni az eseményen, bár a lap információi szerint szeretne családi körben ünnepelni. Úgy tudni, hogy a palota jelenleg is egy olyan terven dolgozik, amellyel II. Erzsébet kényelmesen, egyúttal méltósággal tud részt venni az istentiszteleten – őfelsége ugyanis a lábfájdalma miatt nem tud felsétálni a katedrális főbejárátanál lévő lépcsőn, így fontolgatják, hogy egy másik bejáraton lép majd be az épületbe, lehetőleg anélkül, hogy bárki is lefotózná.

II. Erzsébet a napokban a Chelsea Virágkiállításon is részt vett, ám csak golfkocsiból szemlélte a kiállított növényeket, egyszer sem szállt ki a járműből az expo alatt.