Rúzsa Magdi 16 éve készült fotókkal nosztalgiázott

„Köszönöm Istenem, hogy a tenyereden hordozol!"

Rúzsa Magdira 2005 és 2006 között figyelt fel a magyar közönség, ekkor tűnt fel ugyanis a Megasztár című tehetségkutató harmadik szériájában, amit meg is nyert. Az énekesnővel sok minden történt 16 év alatt, melyekért most Instagram posztjában adott hálát. Ígéri, segíteni fogja azokat a fiatal tehetségeket, akikben meglátja a szikrát, ami annak idején őt is elindította az útján.

Tizenhat éve ezen a napon megváltozott az életem. Tizenhat éve még csak álmodoztam dolgokról, amiket azóta sikerült megvalósítanom

– kezdte írását Rúzsa, hangsúlyozva, mennyire közel áll a szívéhez a közönsége.

Hálás vagyok mindenért, a támogatásért, az útért, a feladatokért, a nehézségekért, a boldogságokért, a könnyekért és nevetésekért, a csapatomért, a közönségemért, a családomért, a barátaimért, a szemüvegért, amin keresztül látom a világot. Igyekszem minden nap egy kicsit jobb ember lenni és maradni. Köszönöm Istenem, hogy a tenyereden hordozol!

– zárta mondandóját.

Az énekesnő egyébként néhány hónapja édesanya lett, hármasikrei február elején születtek meg.