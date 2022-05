Voksán Virág a DJ-karrierjéről: Önmagában a külső miatt 14 éven át nem marad fenn valaki

Meg kellett küzdenie a szakma elismeréséért.

Voksán Virág a héten nemcsak a Drágám, add az életed! című celebes vetélkedőben szerepelt, de elment futni Palik Lászlóval is, hogy abból készüljön egy húszperces interjú a YouTube-ra. Fel is került a Futtában új része, ahol Voksán természetesen a DJ-karrierjéről is beszélt.

Elsősorban fontos a külső, nem hazudok, hogy az nem fontos. De önmagában a külsőért 14 éven át nem marad fenn valaki mint DJ. Ezt már mindenki aláírhatja. Tudnod kell, milyen zenére mozdul a közönség.

Úgy folytatta, nagyot kellett küzdenie, hogy elismerjék a szakmában.

Az első 3-4 évem másról se szólt. Előttem a Niki Belucci kezdte mint női DJ, aki benne volt szintén a médiában. De ő más profilban, én sosem csináltam topless DJ-skedést. Női DJ, főleg a playmate-ek közül, én voltam az első, aki elkezdett zenélni. Kaptam hideget-meleget a szakmától, emberektől. 3-4 év lett, mire sikerült bizonyítanom, mire elismertek.

Voksán elmondta, karrierje elején olyan is volt, hogy fellépésein sokan odaálltak a pultja elé, és azt figyelték, tényleg ő csinálja-e a zenét.