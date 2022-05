Rubint Rella a versenydiétáról: Kicsit azt érzem, hogy végelgyengülésben vagyok

Nemrég két fitneszversenyen is eredményesen szerepelt.

Rubint Rella idén úgy döntött, hogy fitneszversenyeken is szeretné kipróbálni magát, így komolyan bele is vágott a versenydiétába. Ez idő alatt a szokásosnál is többet edzett, miközben grammra pontosan odafigyelt arra, hogy mit eszik. Legfrissebb vlogjában elmondta, hogy az elmúlt időszak számos lemondással járt, időnként pedig sírva is fakadt, annyira fáradtnak érezte magát.

Az is lehet, hogy beteg vagyok, nem tudom, de kicsit azt érzem, hogy ilyen végelgyengülésben vagyok

– mondta vlogjában Rubint, aki az étrendjét ugyan jól tudta tartani, a megemelt kardióedzések száma igencsak rányomta a bélyegét a mindennapjaira.

Nagyon türelmetlen vagyok és nagyon kevés energiám van. Ez úgy jön ki rajtam, hogy iszonyatosan fáradtnak érzem magam egyfolytában, napi hét kávét is megiszok és bármikor el tudnék aludni. Nincs semmi energiám, mindenen olyan érzékeny vagyok és tudnék sírni. Most is sírtam egyébként egy perce. Tegnap vagy tegnapelőtt edzés közben is sírtam.

Rubint Réka unokahúgának fáradozásai végül kifizetődőnek bizonyultak: a múlt hétvégén több érmet és kupát is nyert két különböző fitneszversenyen. Nem mellesleg az esküvőjének dátuma is egyre közelít, igyekszik is megtartani addig a formáját. Legutóbb az Ébredj velünk!-ben vendégeskedve árulta el, hogy letisztult, testresimuló ruhában lép majd oltár elé május végén.