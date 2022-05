Adele és pasija beköltöztek Sylvester Stallone 58 millió dolláros villájába

A kulcsokkal pózoltak.

A TMZ év elején jelentkezett az infóval, miszerint Adele jóval a kikiáltási ár alatt veszi majd meg Sylvester Stallone luxusvilláját. A lap akkor azt írta, hogy a színész eredetileg 110 millió dollárért hirdette a kaliforniai otthont, az énekesnő viszont 58 millió dollárért tehette rá a kezét, mivel nem tolongtak érte a jelentkezők.

Adele friss Instagramos bejelentkezése szerint a párjával, Rich Paullal már be is költöztek az új házba, ami előtt a kulcsaikkal pózoltak. Az énekesnő egyébként több közös fotójukat is posztolta a bejegyzésben, ami mellé azt írta:

Repül az idő.