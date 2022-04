Felfüggesztették a brit politikust, amiért pornót nézett a parlament üléstermében

Neil Parisht átmenetileg felmentették frakcióvezetői pozíciójából.

Nyilvánosságra hozták annak a brit politikusnak a nevét, aki a parlamenti ülésteremben nézett pornót: kiderült, hogy Neil Parishról van szó. A konzervatív politikust átmenetileg felmentették frakcióvezetői pozíciójából, vizsgálat indult ellene – írja a BBC.

A brit sajtóban már a hét eleje óta körözött a történet: többen is névtelenül tettek bejelentést egy képviselő ellen, aki állítólag a parlamenti ülés közben nézett tőlük nem messze pornót a telefonján a Westminster-palota egyik üléstermében. Az ügy nagy botrányt kavart a brit politikában, még Boris Johnson is megszólalt az ügyben elfogadhattalannak nevezve a történteket. A politikus személyazonosságát egész mostanáig homály fedte, most azonban mégis nyilvánosságra hozták a nevét.

Neil Parisht 2010-ben választották be a brit alsóházba, azóta pártja fontos alakja lett, sőt, 2015-ben a környezetvédelmi bizottság elnökének választották. A 65 éves politikus korábban az Európai Parlament tagja volt. Parish szűkszavú nyilatkozatot adott ki az ügyben, amelyben azt írta, együttműködik majd a vizsgálat során. A politikust egyébként pont néhány napja kérdezték az épp akkor kirobbanó botrányról, akkor azt mondta, komolyan kell venni az ilyen ügyeket, és ki kell vizsgálni őket.