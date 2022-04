Úgy néz ki, megvan, mi lesz a neve Visváder Tamás és Palácsik Lilla gyerekének

A baba nemét már korábban elárulták.

Márciusban jelentette be Instagram-oldalán Visváder Tamás és Palácsik Lilla, hogy második gyereküket várják. Akkor megírtuk, hogy tavaly szenteste tudta meg Visváder Tamás, hogy gyerekük lesz, és azt is elmondta, hogy ő ezt már előre megérezte, ahogyan azt is, hogy ismét kisfiúk lesz.

Azóta most szintén Instagram-oldalán osztotta meg Palácsik Lilla, hogy úgy néz ki, megtalálták a baba nevét, akit minden bizonnyal Ábelnek neveznek majd el. Első gyerekük, Noah különben 2020 októberében született.

Sziasztok❤️ Ma egy fárasztó de annál szebb napon vagyok túl😊 Reggeltől gyerekeket fotóztam a @talentstudiohungary -ban🥰 utána siettem haza, hogy végre Noahval és Tamással legyek, na meg persze hogy belebújhassak a kedvenc, kényelmes papucsomba🦵🏼🦶🏼Őszinte leszek az első várandósságom alatt nem is ismertem a lábdagadás »fogalmát«, most viszont naponta szembesülök vele🤪😅 De sebaj, nincs az a nehézség ami el tudná nyomni azt a csodás érzést, hogy sosem vagyok egyedül🥰 Hiszen ott van egy csöpp kis élet a szívem alatt👼🏼🍼 Képzeljétek úgy néz ki, hogy megtaláltuk a tökéletes nevet🥰😍 Visváder Ábel❤️🥰 #NoahésÁbel

– írta közösségi oldalán.