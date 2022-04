David Beckham 174 millió forintot kóstáló nászajándékkal készült fia esküvőjére

David és Victoria Beckham legidősebb fia, Brooklyn szombaton vette feleségül Nicola Peltz színésznőt. A ceremónia a Daily Mail becslései alapján körülbelül 1,3 milliárd forintba fájt.

A lap információi szerint David Beckham a nászajándékot sem aprózta el, ugyanis 500 ezer dollárért, azaz több mint 174 millió forintért vásárolt meg egy luxusautót az ifjú pár számára: egy 1954-es Jaguar XK140-et, amit azzal az autófelújító céggel turbóztatott fel és alakíttatott elektromossá, aminek nem mellesleg ő is befektetője.

A Daily Mail lesifotósainak sikerült is lefotóznia az újdonsült Peltz-Beckham-házaspárt, amint az említett járműben utaznak. A róluk készült fotót ide kattintva lehet megnézni.

As wedding presents go, this is a pretty cool one… David Beckham gifted this electric Jaguar XK140 by Lunaz to his son Brooklyn in celebration of his wedding over the weekend 🔥#BeckhamWedding #classiccars #classiccarsuk pic.twitter.com/yV1KuDSX6z

— Carole Nash Inside Classics (@carolenashcars) April 11, 2022