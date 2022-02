Alulöltözve lovagolt meg egy olajszivattyút a republikánus jelöltnő, hogy vasúti felügyelő lehessen belőle

A 37 éves Sarah Stogner a republikánusok színeiben szeretné választáson megkapni a lehetőséget, hogy ő lehessen Texas vasúti főfelügyelőjévé, de mivel fő ellenfele mögött sokkal több erőforrás van, mint mögötte, ezért úgy döntött, hogy egy konzervatív ügyvédhez szokatlan módon, ruháit levetve veti bele magát a kampányolásba.

„Azt mondták, pénzre van szükségem. Nekem más vagyonom is van” – írta az eredetileg TikTokra feltöltött kampányvideóról szóló tweetjében.

They said I needed money. 🤣 I have other assets. pic.twitter.com/OI9z9EDRRG

— Sarah Stogner (@Sarah4RRC) February 14, 2022