Fran Drescher újra felkapta a ruhákat, amiket A dadus című sorozatában viselt

Fejből lerajzolnánk szín szerint az összeset.

1993-tól 1999-ig futott A dadus című amerikai szitkom, melynek főszereplője Fran Drescher színésznő volt. A sorozatban egy nagyon harsány karaktert alakított, aki több szempontból is úttörőnek mutatkozott az amerikai vígjátéksorozatokat tekintve, erről ebben a cikkünkben írtunk.

És mint 2022-ben mindenkinek és mindennek, A dadus című sorozatnak is van TikTok-csatornája, ahol most Drescher felbukkant. Újra magára kapta azokat a színes, kilencvenes évekre jellemző ruhákat, amelyeket a sorozatban is viselt. Legalább ez hiánypótló tartalom, ugye?