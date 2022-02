Galambos Lajos és felesége online intézték el a válást, titoktartási szerződést kötve

A mulatós-sztár utoljára beszélt erről a sajtónak.

Tavaly szeptemberben derült ki, hogy Galambos Lajos és felesége válnak, most a TV2-nek a mulatós-sztár azt is elmondta, hogy online keretek között történt a válás. Emellett egy titoktartási szerződést is kötöttek, de nem hajlandó erről többet beszélni a sajtónak.

Valóban elváltunk, ez egy különleges körülmények közötti válás volt. Online történt, ma már van erre lehetőség. De egy titoktartásról is megállapodtunk, hogy a házasságról történt dolgokról és a válással kapcsolatban nem nyilatkozik egyikőnk sem

– fogalmazott Galambos.