Schmuck Andor a Farm VIP-ről: Az ország egyik fele úgyis azt gondolja, hogy egy paraszt vagyok

A realityben bizonyíthat.

Schmuck Andor már a Farm VIP elején is a pajtában akar élni a luxusház helyett

Hétfő este elindul a Farm VIP második évada, amiben többek között Bódi Sylvi és Schmuck Andor is szerepelni fog. Meglepő módon a modellről könnyebben el tudjuk képzelni, hogy alkalmazkodik a tanyasi élethez, hiszen egyébként is saját veteményese van és egy ideje már aranykalászos gazda is. Ezzel szemben Schmuck tájidegennek tűnik a realityben.

Úgy vagyok a covid óta, hogy mindent próbáljon ki az ember. Ezért lettem szociális szakápoló is, elvégeztem a tanfolyamot és aztán jött ez. Mondták, hogy a Sylvi is benne lesz, egy csapatban leszünk és mondtam, hogy akkor eljött a pillanat

– mondta a Mokkában Schmuck Andor, akinek Istenes László feltette a Jackpot kérdést is:

Kinek juthatott eszébe, hogy téged egy ilyenre felkérjen?

Schmuck erre megpróbált „poénosan” válaszolni.