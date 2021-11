Huszonéves influenszer, luxusfeleség, énekes meg egy híres ember fia – bemutatjuk a Farm VIP szereplőit

A Farm VIP második évadának bejelentésével egyszerre kiderült az is, kik szerepelnek majd az új szériában. Néhány névvel azonban még mi sem voltunk tisztában, tekintve, hogy feltörekvő influenszerek, zenészek, de olyan sportoló is akad köztük, aki utoljára harminc éve volt releváns a bulvárban, ráadásul az elmúlt években nem is Magyarországon élt. A TV2 láthatóan törekszik a vérfrissítésre, ha (leendő) celebekről van szó – lássuk, mit lehet tudni a műsor játékosairól.

Erdélyi Mónika

A sárga csapat színeiben tűnik fel Erdélyi Mónika, akit nagy eséllyel nem kell bemutatni annak, aki a kétezres években legalább egy hétköznap délután odakapcsolt az RTL Klubra – a Mónika show legszürreálisabb szereplőiről, kijelentéseiről és összebalhézásairól tizenegy évvel a műsor befejezése után is nehéz elfeledkezni. A „talk” show óta ritkán láttuk tévéképernyőn Erdélyit, az utóbbi években a Vigyázat, gyerekkel vagyok! egyik epizódjában, illetve Lilu sminkelős műsorában tűnt fel. Erdélyi öt éve izzította be a saját YouTube-csatornáját, melyben lányával, Mollival közösen próbálnak ki mindenféle őrültséget, például, hogy huszonnégy órára, rengeteg kajával felpakolva bezárják magukat a fürdőszobába, vagy kempingeznek a nappalijukban, de szinte biztosra vehetjük azt is, hogy ember nincs, aki náluk többet foglalkozott volna szlájm készítésével. Nem kell sokáig bogarászni az Instagramon, hogy kiderüljön, miként telnek Erdélyi és lánya mindennapjai, tekintve, hogy szép számmal töltenek fel fotókat arról, hogy éppen mit csinálnak.

Erdélyi októberben elmesélte, közgazdász végzettségének köszönhetően jelenleg pénzügyekkel foglalkozik, ez jelenti az elsődleges bevételi forrását. Azt is kifejtette, néha azért hiányolja a tévézést, emiatt nem is csodálkozunk annyira, hogy bevállalta a Farm VIP realityt. Mondjuk a versenyben meg kell tanulnia az önellátó gazdálkodás alapjait, ami kicsit nagyobb falat, mint összeolvasztani negyven darab csokit.

Oláh Gergő

A sárga csapat másik húzóneve Oláh Gergő, az X-Faktor harmadik szériájának nyertese. Ha a tehetségkutatóból nem, akkor minden bizonnyal A Dal című versenyből lehet ismerős az arca, amire eddig szinte minden évben nevezett abban a reményben, hogy kijut az Eurovíziós Dalfesztiválra. Oláh Gergőt különben Radics Gigihez rokoni szálak fűzik, ugyanis unokatestvérek. Ennek ellenére nem verik nagy dobra a tényt.

Oláh Gergőről többször írtunk a rovatban, például, amikor a párjával bejelentették, hogy harmadik gyereküket várják. Legutóbb, november elején azért került be a hírekbe, mert közösségi oldalán idegeskedett a Halloween miatt, elzavarva a házaló gyerekeket. Hogy még több információt megosszunk az életéről, eláruljuk, februárban kitalálta, hogy videó formájában dokumentálja a fogyását a követői számára is, mivel a karantén ideje alatt tíz kilót szedett fel. A Farm VIP előtt szerepelt a Love Bistróban a feleségével, ám ott nem kellett állatokat etetnie, sem pedig vajat köpülnie, ami a novemberben érkező realityben simán előfordulhat majd.

Heatlie Dávid

Az újságok szalagcímeiben főként csak Csepregi Éva fiaként hivatkoznak Heatlie Dávidra. Anyjához hasonlóan ő is a zenei pályán mozog, mégpedig a Neoton Família Sztárjai, a Groovehouse és a Blue Tips nevű zenekarok dobosaként. Wikipédia-oldala szerint énekes és dalszerző is. Jelenleg a Heatlie nevű zenekar frontembere.

A sárga csapatban játszó énekesről júliusban írt a Bors, miután elvette feleségül párját, Dórit, akivel 2018-ban jöttek össze. Instagram-oldalán nagyjából 2500 felhasználó kíváncsi a mindennapjaira, ám a Farm VIP-ben szerzett ismertsége könnyedén feltornázhatja ezt a számot. Úgy néz ki, személyiségét majd csak a műsorban ismerhetjük meg jobban, mivel egyelőre azt sem tudjuk, van-e bármilyen köze a természethez vagy a falusi élethez, ahogy a házasságán kívül sem találni róla túl sok információt az interneten.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Heatlie Dávid (@heatliedave) által megosztott bejegyzés

Papadimitriu Athina

A Jászai Mari-díjas színész egész családja hasonló pályán mozog, mint ő. Trokán Pétertől született lányai, Trokán Nóra és Anna is színészként tevékenykednek. Papadimitriu Athina, aki szintén a sárga csapatban kapott helyet, az elmúlt időszakban azért került be a hírekbe, mert elvállalt egy szerepet egy New York-i produkcióban, aminek egyelőre titkolja a címét, de előszeretettel beszél a forgatás körülményeiről.

Szerepelt a 2014-ben bemutatott (Magyarországon forgatott) Herkules című filmben Dwayne Johnson oldalán, ezen felül az IMDb negyvennyolc filmet listáz a neve alatt. A színész időről időre felbukkan a Mokka vagy a Reggeli beszélgetős műsorokban, ám korábban nem láthattuk egyetlen realityben sem szerepelni. Néhányszor elmondta, mennyire fontosnak tartja a természet és az állatok közelségét, így talán a Farm VIP feladatai sem lesznek olyan idegenek számára.

Henry Kettner

Instagram-oldalára nézve rögtön kiderül, Henry Kettner egy vérbeli influenszer 250 ezer követővel és ránézésre legalább ennyi agyonszerkesztett fotóval az oldalán – az előző szériában ezt a kategóriát egyébként Sydney van den Bosch képviselte (aki csalt egy játékban, majd Demcsák Zsuzsa szemébe hazudott). A Femcafé interjúja szerint a huszonhat éves Kettner a „magyar lányok kedvenc tartalomgyártója”. A műsorban Erdélyi mellett a sárga csapatban versenyez majd.

Tavaly tűnt fel a Viasat Celebcella műsorában, amiben öt napot kellett eltöltenie egy monitorozott szobában, telefon, laptop és a külvilággal való érintkezés nélkül. Kettner 2019-ben az MTV felkérésére tudósítóként vett részt Will Smith budapesti reklámtúráján, melyen a Magyarországon forgatott Gemini Man című filmet promózta. Instagramja mellett a YouTube-csatornáját is folyamatosan új tartalommal tölti meg, mondjuk Erdélyi Mónikával ellentétben nem szlájmot készít, hanem az utazásait dokumentálja. Kettnernek van egy barátnője is, akiről például ilyen képeket szerkeszt meg és tölt fel az Instagramjára:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon H E N R Y K E T T N E R (@henrykettner) által megosztott bejegyzés

Buzás Dorottya

Buzás Dorottya ismertsége egyértelműen a TV2-nek köszönhető, mivel az Exatlonban ismerhettük meg, ahol egészen a döntőig jutott. A műsor kapcsán készült tartalmakat leszámítva az Instagram-oldala pont olyan, mint bármelyik felhasználóé, aki szereti a kutyákat, és néhanapján szokott kirándulni is. Az Exatlon előtt pénzügyi tanácsadóként dolgozott, de miután hazatért az öthónapos küzdelemből, felmondott a munkahelyén. Buzás a verseny után azt nyilatkozta, szeretne a médiában elhelyezkedni. Emiatt pont kapóra jöhetett a csatornának, amikor kiválogatták a Farm VIP szereplőit, hiszen az előző évad győztese, Novák Zalán is az Exatlonból került be a realitybe.

Póth Dia

A TV2 nagyon szeretne új arcokat a képernyőjén látni, ezt bizonyítja, hogy a műkorcsolyázó Póth Diát is szerepelteti a műsorában, aki évtizedekkel ezelőtt nyerte el többször is a magyar bajnoki címet. Bemutatkozásában Póth elmondja, exműkorcsolyázóként és büszke anyukaként nem fél a munkától, csak a bogaraktól. Ez már jó kezdés, tekintve, hogy a bogarak a tanyasi élet elkerülhetetlen velejárói. Focista férjével évekig különböző országokban éltek, 2014 végén költöztek haza Malajziából, mivel akkor járt le férje focis szerződése.

Gyepes Gábor

Természetesen egy celebekkel megpakolt műsorból sem hiányozhat legalább egy focista, a Farm VIP második évadában ez a személy Gyepes Gábor, aki nem mellesleg Póth Dia férje. Az első évadhoz képest elég nagy újításnak számít, hogy mindkét csapatban van egy-egy pár, akik már rögtön elég nagy előnnyel indulnak a többiekkel szemben. Gyepes Gáborról tavaly jelent meg egy cikk a Blikkben, amiben leírták, a huszonhatszoros válogatott focista akkor saját éttermét vezette, szabadidejét pedig leginkább a családjával töltötte. Néhány, sporttal kapcsolatos tévés szereplésén kívül nemigen láthattuk bármilyen hasonló kaliberű műsorban, mint a Farm VIP.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gabor Gyepes (@gaborgyepes) által megosztott bejegyzés

Bódi Sylvi

És akkor következzenek a piros csapat tagjai. Valójában nem is értjük, miért csak a második szériában jutott hely Bódi Sylvinek, aki amellett, hogy iskolát végzett földművelésből, Instagram-oldalán már szinte csak arról látunk posztokat, hogy mit hogyan ültet és termel a saját kertjében. Ha éppen nem melltartóban és forrónadrágban szed gyümölcsöt a fáról, akkor a veteményeséről posztol. Bódi Sylvi már több realityt megjárt, beleértve a Celeb vagyok, ments ki innen!-t, A Konyhafőnök VIP-t vagy a Hal a tortánt is.

Kamerák előtti gyakorlatával és szépségkirálynős múltjával pedig nem valószínű, hogy bármi újdonság lesz számára a Farm VIP-ben, hiszen a földművelés, a trágyázás és az állatok etetése sem okozhat nagy fejtörést számára. Sőt, elsőre úgy tűnik, hogy ő a legnagyobb esélyes a győzelemre, hiszen hány aranykalászos gazda vetélkedik még rajta kívül? Tudása miatt mi biztosan azért imádkoznánk, hogy az ő csapatába kerüljünk.

Kammerer Zoltán

A háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó még júniusban látogatott el a Mokkába, hogy a tokiói olimpiáról beszélgessen, ahová végül nem jutott ki. Kammerer Zoltán szereplése egyébként jóval a hivatalos bejelentés előtt kitudódott. Mi is megírtuk, amikor arról beszélt, kifejezetten jókor jött számára a felkérés, mert így legalább elfoglalta magát, és nem agyalt annyit az olimpiával kapcsolatban. Az is kiderült, a vidéki élet nem teljesen ismeretlen a kajakozó számára, mivel kilencéves koráig minden nyarat szülei tanyáján töltött, ahol megismerte, hogyan kell gazdálkodni és haszonállatokat ellátni. Kammerer Instagramján néhány félmeztelen, medencézős és kajakozós fotón kívül nem igazán történik semmi említése méltó.

Schmuck Andor

Az utóbbi években inkább szerelmi életének alakulásáról és különböző fázisairól lehetett hallani, mintsem politikai tevékenységéről. Schmuck Andor korábban nem vett részt a Farm VIP-hoz hasonló műsorban, sőt, a promóvideójában elmondja, nulla ismerettel rendelkezik az állattartásról és a gazdálkodásról. Azt mondja, semmi köze sincs a természethez, sőt, annyira új neki a terep, hogy arra pályázik, csapatával a nomád – magyarul, a rosszabb – körülményekkel kialakított lakhelyre kerülhessenek a játék első napján.

Schmuck Andor 2019-ben vette feleségül akkori párját, Esztert, akinek két órával a megismerkedésük után már kezébe nyomta a lakáskulcsát, másnap pedig összebútoroztak. Például ilyen információkat is tudni lehet a politikusról, aki mindezekről maga számolt be egy-egy interjúban vagy a közösségi oldalán. Idén júliusban jelentette be, hogy feleségével különváltak. Szerelmi élete mellett viszonylag sokat beszélt, de főként viccelődött arról, hogyan sikerült leadnia harminchat kilót. Az öltöny-farmerkötény-gumicsizma szettjéről pedig valahogy elhisszük neki, hogy még életében nem járt nemhogy farmon, de vidéken sem.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Schmuck Andor (@schmuck_andor) által megosztott bejegyzés

Singh Viki

Az énekes és újabban bisztrótulajdonos Singh Viki is a viszonylag ismertebb nevek közé tartozik a szereplők közül. A Rising Star tehetségkutatóban lett ismert, rövidebb ideig szerepelt az Édes Életben és versenyzett A Dalban is. Az elmúlt évben viszont szinte csak magánéletével kapcsolatban számoltunk be róla. Vagy a kommentelőkkel háborúzott, vagy pedig a Mokkában és a Reggeliben panaszolta el, úgy érzi, megrekedt az élete.

Ha pedig nem ezekről, akkor a kapcsolatáról beszélt, például, hogy szerinte egy megcsalást el tudna engedni a párjának, vagy hogy éppen mennyire nem érzi aktuálisnak a családalapítást, mert fél, hogy a gyerekvállalástól megromlana a kapcsolata. Singh Viki ugyan nem táncolt, de énekelt egyet a tavalyi Dancing With The Stars adásában.

Fehér Holló

A műsor legfiatalabb játékosa Fehér Holló, akit feltörekvő zenészként karolt fel a TV2. Az előző szériában hasonló karakter volt Závodi Marci, akit a csatorna valószínűleg annak reményében emelt ki az underground közegből, hogy megszólítsa és képernyő elé ültesse a fiatalabb korosztályt is. Fehér Holló 2019-ben szerepelt A Dalban Kállay-Saunders András oldalán. Jelenleg zenei producerként, énekesként és dalszövegíróként tevékenykedik, valamint építi a saját Instagram-oldalát, amit már háromezer felhasználó követ.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fehér Holló (@feher.hollo) által megosztott bejegyzés

Nagy Noémi

Ha elsőre nem feltétlenül tudunk arcot párosítani a névhez, gondoljunk a Feleségek luxuskivitelben című műsorra, amelynek köszönhetően Magyarország gazdagabb lett még néhány celebbel, ez a kamureality termelte ki többi között Köllő Babettet, Vasvári Vivient vagy Polgár Tündét. Az utolsó évadba belepottyant Nagy Noémi is, aki már rögtön az első epizódban „konfliktusba került” Molnár Nini táskatervezővel – utóbbiról azóta se hallani. A vita tárgyát az okozta, hogy nem tudtak konszenzusra jutni, melyikük találta fel előbb a szív alakú táska koncepciót (amin egyébként a kilencvenes években a luxus divatházak már rég túlvoltak, például a Chanel is gyártott belőle). Nagy Noémi mindenesetre okozott néhány szórakoztató pillanatot a műsorban. Az egyik ilyen alkalom, amikor kijelentette, túl sekélyesnek találja a többi szereplőt, mert szerinte azok csak a pénzről tudnak beszélgetni.

A műsor után néha feltűnt a Mokkában vagy a Life TV Ébredj velünk! műsorában, de inkább az Instagram-oldalára koncentrált, ahol nincs hiány a megfényelt és szanaszét szerkesztett képekből. A Farm VIP előző évadában Vasvári Vivien vette kezébe a lapátot, a helyére idén Nagy Noémi került, akiről hamarosan kiderül, mennyire jártas a tanyasi életben.

Jolly

Mulatós zenéiről és a Nóta TV-s szerepléseiről ismert Jolly, azaz Tarcsi Zoltán olyan zenészekkel duettezett, mint Kis Grófo, de sokan a Jolly & Suzy duóra asszociálnak először az énekes kapcsán. 2017-ben Hódi Pamelával szerepeltek A Nagy Duettben, akkor amiatt támadták Jollyt, mert szerintük nem elég profi ahhoz, hogy énekesként versenyezzen a show-ban. Akkor elmondta, ő az éneklést mint szakmát tanulta, és csak amiatt választotta a mulatós műfajt, mert abban van a pénz.

2020-ban végleg véget ért a Jolly & Suzy duó, miután a házaspár bejelentette, hogy elválnak. Nem sokkal később kiderült, Jollynak már új párja, van, egy bizonyos Szuperák Barbara személyében, akivel már két éve együtt vannak. A Blikk még augusztusban számolt be arról, hogy Jollynak tervei között szerepel a titkos lánykérés is. Az, hogy a farmélet mennyire viseli meg az énekest, nem tudjuk még megtippelni sem.

Szuperák Barbara

És akkor utolsóként rögtön be is mutathatjuk Jolly párját, Szuperák Barbarát, aki másodágon került be a műsorba. Instagram-oldaláról kiderül, hogy divatmodellként tevékenykedik, de olyan érdekességeket is láthatunk a fotói között, mint a pár havonta a rózsaszín különböző árnyalatira fóliázott autója, vagy hogy éppen valamilyen eseményen énekel.