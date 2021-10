“Öreg, öreg, öreg vagyok” – exkluzív interjú Esztergályos Cecíliával

Harmadjára került vissza a kórházba, háromszor műtötték meg a lábát, most is ott értük utol. Igaz, már várja a mentőket, és irány haza.

Podcastunk elérhető az iTunes-on, Spotify-on és a Google Podcastson is – RSS

A korábbi adások itt érhetők el: Best Sztárbeszélgetések - Podcast A legizgalmasabb beszélgetések már nemcsak olvashatóak, de hallhatóak is. A mikrofonnál a Best magazin újságírói, akik profizmusukkal a legzárkózottabb sztárokat is képesek megnyitni és igazi baráti hangulatot teremtenek a stúdióban. Szó lesz kultúráról, művészetről, színpadról, sikerekről és kudarcokról… sztárköntösbe csomagolt valódi emberi sorsokról.

(Kiemelt kép: Olajos Piroska)