Survivor: Sabira elmondta, hogy vegetáriánus, majd két pofára ette a kolbászt

A Survivor még versenyben lévő nyolc túlélőjének két csapatot kellett alakítania egy verseny miatt, amit aztán Kabát Peti, Járai Máté, Széphalmi Juliska és Sabira nyertek. A meglepetésük két szál kolbász volt, amitől teljesen lázba jöttek. Még Sabira sem tudott neki ellenállni, annak ellenére, hogy állítása szerint vegetáriánus.

Amikor a Peti előrántotta a kolbászt röhögtem. Örültem is neki, mert nagyon rég nem ettünk finomat és hát vegetáriánus vagyok, de nem érdekel. Megfogadtam, hogy én itt most enni fogok húst is