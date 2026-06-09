Több szabályváltozást is bevezet a nemzetközi szövetség (FIFA) a csütörtökön rajtoló labdarúgó-világbajnokságon, írja az MTI.

Kiállítás jár szájeltakarásért és levonulásért

Ha például egy játékos az ellenfelével történő összeszólalkozás közben a szája elé tartja a kezét, a játékvezető piros lapot is adhat neki.

Ezzel a tettével ugyanis a felvételek alapján utólag nem lehet azonosítani a diszkriminatív, sértő megjegyzéseket. A FIFA bírói bizottságát vezető Pierluigi Collina kiemelte az ilyen viselkedés büntetésének egyértelművé tételét. Az intézkedés hátterében egy Benfica-Real Madrid Bajnokok Ligája-találkozó áll, melynek során Gianluca Prestianni a mezét a szája elé húzva sértegette Vinícius Júniort, a spanyolok sztárját.

Ha egy futballista a játékvezetői döntés elleni tiltakozásul elhagyja a pályát, ugyancsak piros lapot kaphat. Ez azokra a hivatalos személyekre is vonatkozik, akik felszólítják erre a játékosokat. Amennyiben emiatt félbeszakad egy mérkőzés, az ellenfélnek ítélik meg a győzelmet.

Mivel a vb mezőny 32-ről 48 válogatottra emelkedett, a sárga lapokat nem csak a negyeddöntő után, hanem a három csoportmérkőzést követően is eltörlik.

Csökkentenék az időhúzást

A világbajnokságon a játékvezetők már nemcsak akkor számolhatnak vissza a kezük felmutatásával, ha a kapus kezében van a labda, hanem bedobásoknál és kirúgásoknál is.

Ha egy csapat az idő lejártáig nem végzi el a műveletet, az ellenfél kapja meg a labdát. Ez bedobásnál öt, kirúgásnál tíz másodperc.

Ugyancsak az időhúzás elkerülését szolgálja az az intézkedés, hogy a lecserélt labdarúgónak tíz másodpercen belül el kell hagyni a játékteret, máskülönben a cseréjének legalább egy percet még a partvonalon kívül kell töltenie, mielőtt beállhat. Erre volt is példa a felkészülés során, egy izlandi játékos a kelleténél lassabban ment le cserélni, csapata így rövid időre emberhátrányba került, amit Japán góllal büntetett.

🚨 New World Cup rule in action: Hlynsson 🇮🇸 took more than 10 secs to leave the field during his substitution. As a result, his replacement had to wait a full minute before entering. In that minute, Japan 🇯🇵 scored. pic.twitter.com/fcCaYgdFtz — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 31, 2026

Ha pedig egy játékos sérülés miatt ápolásra szorul, legalább egy percet kell a pályán kívül töltenie – ez az észak-amerikai bajnokságban már működik, méghozzá kétperces kényszerszünettel.

Nagyobb szerepet kap a VAR

A videoasszisztens az eddigieken túl további három esetet vizsgálhat, illetve jelezhet a játékvezetőnek:

piros lapot eredményező második sárga lapot,

ha nem a megfelelő futballista kapja a piros vagy sárga lapot,

a helytelenül megítélt szögleteket.

A világbajnokságon időjárástól és hőmérséklettől függetlenül kötelező lesz a két ivószünet nagyjából a 22. és a 67. perc környékén. Ezzel a FIFA minden meccsen egyenlő feltételeket kíván biztosítani. A kritikusok szerint ezek a háromperces megszakítások – amelyeket a végén hozzáadnak a játékidőhöz – azt is szolgálják, hogy a tévétársaságok reklámokat sugározhassanak közben.

A sportág történetében először a mérkőzések előtt nemcsak a két kezdőtizenegy hallgatja meg a pályán a himnuszokat, hanem a cserejátékosok is felsorakoznak. Így 26-26 futballista áll majd a játéktéren.