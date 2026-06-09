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Belföld

Nyolc évet kapott a román férfi, aki maszkban, kalapácsokkal felfegyverkezve rabolt ki egy ékszerboltot a társaival Veszprémben

24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 09. 08:56
24.hu

Nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Veszprémi Törvényszék azt a román férfit, aki 2020 novemberében brutális módon kirabolt a társaival egy veszprémi ékszerboltot. A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a román férfi és öt társa 2020. november 4-én a délutáni órákban követte el az egyik  áruházban lévő ékszerüzletben lévő bűncselekményeket.

Az arcukat maszkkal, csuklyával eltakarták, majd kalapácsokkal és egy rudal befutottak az üzletbe. Ott összetörték az ékszertárolókat, és a táskáikba kezdték pakolni az ékszereket. Az eladó próbálta ezt megakadályozni, ezért dulakodni kezdtek vele. A terhelt ekkor vállon vágta a kalapács nyelével.

A támadás 33 másodpercig tartott, ezután a férfi és a társai elmenekültek a helyszínről. A vádlottat két és fél évvel később a battonyai határátkelőhelyen fogták el. A rablók 11 millió 684 ezer  értékű ékszert vittek el, és közel három és fél milliós kárt okoztak a  berendezésének összetörésével és a tárolóból kiesett ékszerek megrongálódásával.

A Veszprémi Törvényszék nyolc év fegyházra ítélte a román férfit társtettesként elkövetett rablás bűntette és társtettesként elkövetett rongálás bűntette miatt, és tíz évre kiutasította őt Magyarország területéről. A vádlott két társát korábban már jogerősen fegyházbüntetésre ítélték. Az ügyész súlyosabb büntetésért, a vádlott védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan hatályon kívül helyezés, harmadlagosan enyhítésért fellebbezett. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetett előéletű vádlott büntetésének a súlyosítását tartja indokoltnak.

A brutális ékszerrablásról készült videót ide kattintva nézheti meg.

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