„Nem vagyok nyugodt” – egy szakértő szerint a vesztébe rohan a francia válogatott

Michael Olise három góljának köszönhetően a francia labdarúgó-válogatott 3-1-re legyőzte Észak-Írországot, így sikeres főpróbával hangolt a Szenegál elleni világbajnoki nyitányra azt követően, hogy pár napja kikapott a csapat Elefántcsontparttól. Az viszont egy más kérdés, hogy a francia szakértők körében aggodalomra ad okot a csapat védekezése.

Legutóbb ugyanis 2022-ben fordult elő, hogy öt egymást követő mérkőzésen is kapjon legalább egy gólt a csapat.

Akkor hatmeccsesre nyúlt a sorozat, és benne volt a világbajnokság is, ahol olyan ellenfelek mattolták a francia védelmet, mint Anglia, Lengyelország, vagy épp Dánia a Nemzetek Ligájában. Most Azerbajdzsán, Brazília, Kolumbia, Elefántcsontpart és Észak-Írország ellen nem sikerült megúszni kapott gól nélkül.

Gyengélkedés a védelemben

Ezen a mérkőzésen nem volt nehéz átjutni a francia védelmen. Különösen a széleken voltak hiányosságok: Koundé gyengén kezdett és Théo Hernándezben sem bízom. Nem vagyok nyugodt

– mondta az RMC Sport egyik szakértője, Florent Gautreau.

Azzal folytatta, hogy nem az egyénekkel van baja, hanem a csapat struktúrájával és egyensúlyával, amit az erősebb ellenfelek megbüntethetnek. Didier Deschamps ugyanis a támadójáték miatt nehéz helyzetbe hozta a két belső középpályását, akik sokszor izoláltan futballoztak, egy labdavesztés után pedig könnyen sebezhetővé vált a védelem. Ilyen szituációból volt egyébként egy kontra a második félidőben és az északírek szépítő gólja is.

Csapdába csalta magát a kapitány

„Deschamps karrierje során egy dologgal meggyőzött: a védekező játék szervezésével.

Karrierje végén váratlanul úgy döntött, hogy végrehajt egy kis taktikai forradalmat.

Támadásban és a támadójáték szervezésében mindig is nehezen sikerült koherens és jól működő rendszert kialakítania. Úgy gondolom, hogy saját magának állította csapdát. Előre szaladt a közvélemény várakozása miatt – amelyet én is támogatok –, hogy egy olyan csapatra van szükség, amely sokkal támadóbb futballt játszik. De nehezen találja meg az egyensúlyt, és ez mindig is jellemző volt rá” – mondta az RMC szakértője utalva arra, hogy a válogatottat 2012 óta irányító Didier Deschamps a világbajnokság után távozik a csapattól.