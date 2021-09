Totem: A szereplők sírva fogadták, hogy újra találkozhatnak szeretteikkel

Egyedül Leó érezte rosszul magát, hogy ki kell mutatnia az érzéseit.

A Farkasok után, a Szarvasok top3-as mezőnye is kialakult, így a hat még versenyben lévő játékossal Ördög Nóra közölte, hogy elérkezett az a lélektani pont, amikor megtámogatják őket egy kis feltöltődéssel és egy hónap erdei lét után mindenki találkozhat egy szerettével.

Szabó Dórához a nővére, Ekanem Bálinthoz a barátnője, Varga Viktorhoz pedig az édesanyja érkezett és kivétel nélkül mindneki elsírta magát.



Oczella Eszter az anyukájával találkozhatott, ahogy Oczella Kriszta is, de hozzá a barátja is megérkezett. A csapatból egyedül Leó nem repesett attól, hogy nyilvánosság előtt kell megölelnie az édesanyját, amit elmondása alapján, közönség nélkül is csak évente egy-két alkalommal tesz meg.