Stohl András a Totem előtt 30 év körüli embernek gondolta magát

A Totem kedd esti adásában eldőlt, hogy Stohl András és Horváth Csenge nem folytathatják a játékot a Farkasok csapatában, ugyanis távozniuk kellett a műsorból.

Stohl még a végeredmény előtt elmélkedett arról, mit tanult a műsorból. Számos felismerés érte.

Nagyon erős felismerés volt, hogy 54 éves vagyok és én vagyok a legöregebb az egész társaságban, még a Ferinél is öregebb vagyok, aki 52 éves. Közben belül én azt gondoltam, hogy 30 év körüli ember vagyok. Fizikumban is, tüdőkapacitásban is, győzni akarásban is, sok mindenben. És egyszer csak azzal szembesülsz, hogy nem megy. Rögtön a játék első etapjánál elfogytam. Soha nem volt ilyen kudarcélményem. Általában jól jövök ki szituációkból, vagy elhitetem magammal. Itt ezt nem lehetett elkenni. Az is nagyon érdekes volt, hogy én, aki mindig, mindenben győzni akarok – ez nem szép tulajdonság, vagy inkább nem feltétlenül szimpatikus –, itt valahogy megbékéltem azzal, hogy nem ez a legfontosabb az életemben.