Cicciolina nem érti, hogy ha Kabátot hívják műsorokba szerepelni, őt miért nem

A Bors faggatta Staller Ilonát, azaz Cicciolinát arról, mikor költözik Magyarországra. A celeb jelenleg Olaszországban él, állítása szerint két házát árulja, de az ottani ingatlanpiac romokban van, bagóért meg senkinek nem fog eladni semmit. Kitért arra is, hogy szívesen szerepelne magyar szórakoztatóműsorokban, amilyen például a Celeb vagyok, ments ki innen! volt.

Akikkel a dzsungeles műsorban együtt szerepeltem, azok közül most mindenkinek van új felkérése. Például Kabát Peti is több műsorban szerepel. Engem pedig nem hívnak a producerek, mintha nem is léteznék. Én ezt nem értem.