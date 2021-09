Puskás-Dallos Peti: Nem a 0-4 fájó, hanem a hír, amit visz rólunk a világban a szurkolóink egy része

A vb-selejtezőről elmélkedett az énekes, aki a helyszínen tekintette meg a találkozót.

Mint ismeretes, az angol labdarúgó-válogatott nagyon simán, négy góllal győzött a Puskás Aránában a magyar csapat ellen. A hazai szurkolók bizonyos része már a meccs előtt pfújolással fogadta az angol csapatot, miután azok a Black Lives Matter mozgalom jegyében letérdeltek a kezdő sípszó előtt. Ezután a gólszerző játékosokat poharakkal dobálták meg, több alkalommal rasszista rigmusokat skandálva.

A világsajtó, de főként az angol lapok rendkívül kritikus hangot ütöttek meg a látottakkal kapcsolatban.

Puskás-Dallos Peti a helyszínen tekintette meg a meccset feleségével, az erről szóló Instagram-posztot már a say no to racism hashtaggel látta el. Később, a meccs után úgy fogalmazott:

Nem a 0:4 a fájó, hanem a hír, amit visz rólunk a világban a szurkolóink bizonyos része.

Ezt azzal a fotóval illusztrálta, mikor Raheem Sterling kiszaladt az oldalvonal melletti kamerához, hogy mezét felhúzva megemlékezzen koronavírusban elhunyt barátjáról. Egyes magyar szurkolók ezt sem nézték jó szemmel, így az angol játékost tovább dobálták.