Elég feltűnő a szett.

Tóth Andi karrierje nagyon beindult mostanában. Forgat a Mintaapákban, készül a Dancing with the Stars versenyére és megállás nélkül forgatja a videóklipeket új dalaihoz.

Utóbbiról most két werkfotót is posztolt a közösségi oldalán, így az már biztos, hogy a következőnek érkező klip is beszédtéma lesz egy darabig, ha más nem Tóth Andi ruhája miatt. A mellei anélkül vonzzák a tekintetet, hogy túl sokat mutatna.