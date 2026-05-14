Megvádolták a motorcsónakost, aki elütött és sorsára hagyott egy kajakost a Tisza-tavon

Vádat emelt az Egri Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tisza-tavon. Kenézi Diána, a Heves Vármegyei Főügyészség szóvivője közleményében azt írta, hogy a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tisza-tó Poroszló-közeli szakaszán, és a csónakban több utast is szállított.

Ugyanekkor a sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan, a meder jobb szélén haladva, Sarud irányába evezett egy baráti társasággal. A motorcsónakos az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot.

Az áldozat felborult és a vízbe zuhant

A figyelmetlensége miatt nekiütközött az egyik kajaknak, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. Az elkövető észlelte ugyan az ütközést, mégis továbbment a motorcsónakkal, és nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés.

A kajakban nyolcvanezer forintot is meghaladó kár keletkezett. Ezt a vádlott időközben megtérítette. vád tárgya: vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának bűntette. Az Egri Járási Ügyészség pénzbüntetést és vízi járművezetéstől eltiltást kért a motorcsónak vezetőjét.