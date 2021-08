A Baseball álmok forgatási helyén stadion épült, Kevin Costner sétált ki először a gyepre

„Ha megépíted, eljön hozzád!” – mondta egy hang az 1989-es sportfilmben.

Harminckét éve készült egy sportfilm Kevin Costner főszereplésével Baseball álmok címmel, ami 3 Oscar-jelölést is bezsebelt, és úgy en bloc kiemelt helye lett az ilyen típusú filmek között. Az MLB, azaz az amerikai profi baseball-liga felépítette a stadion replikáját a film forgatási helyszínén: 8000 nézőt képes befogadni az aréna és egy történelmi meccset is játszanak majd rajta.

A Chicago White Sox és a New York Yankees feszül majd egymásnak, épp úgy, ahogy a filmben. Eredetileg már tavaly meg kellett volna történnie ennek, de a koronavírus-járvány miatt egészen mostanáig halasztgatták a dolgot.

Kevin Costner is meghívást kapott, aki kisétált a gyepre, sőt, még dobált is párat a labdával. A film leghíresebb mondatát („Ha megépíted, eljön hozzád!”) ugyan nem ismételte el senki, de a hangulat azért megvolt. A Fox egyébként sugározni fogja a találkozót a tévében is.