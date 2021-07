Greta Thunberg megkapta az első oltást, hálásnak érzi magát érte

Mindenkit ugyanerre buzdít.

Greta Thunberg Facebook-oldalán számolt be róla, hogy ő is túl van az első adag oltáson. A bejegyzésben egy fotó is látható, amin éppen maszkot visel, a karján pedig egy apró ragtapasz, amit közvetlenül az oltás beadása után kapott. A posztban megemlíti, mennyire szerencsés, hogy olyan privilegizált helyzetben van, hogy megkapta az oltást, mert sok országban még nem elérhető.

Az oltások eloszlása ​a világban rendkívül egyenlőtlen. A New York Times szerint »világszerte a vakcinák 84 százalékát magas és közepes jövedelmű országokban adták be. Az alacsony jövedelmű országokban csak az adagok 0,3 százalékát kapták meg«

– mondja, a bejelentkezés végén pedig hozzátette, akinek felajánlják az oltás lehetőségét, éljen vele, hogy biztonságban lehessen.