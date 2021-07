Rihanna és A$AP Rocky ölelkezve sétáltak New Yorkban

A rapper új videóklipjét forgatja.

Már egy ideje szó van róla, hogy Rihannának pasija van, méghozzá a rapper A$AP Rocky, akivel mostanában elég sokszor fotózzák le közösen. Így volt ez most is, New Yorkban sétáltak, miközben Rihanna átöleli párját. A fotók alapján nagyon jól érezték magukat, azt mondjuk kissé túlzásnak érezzük, hogy július közepén Rihanna bundakabátot viseljen.