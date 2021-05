Tóth Andi szerint ő Zámbó Jimmy rokona, Zámbó Krisztián kételkedik ebben, Zámbó Árpy pedig nyomoz

Tóth Andi az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban vetette fel, hogy rokoni szálak fűzhetik Zámbó Jimmyhez, legalábbis nagymamája azt mesélte neki.

Igen, rokonságban vagyunk. A nagymamám mondta ezt, de nem igazán vágom, hogy ez tényleg így van-e. Krisztiánnak szóltam a múltkor, ő is meglepődött.

A Blikk később megkereste az énekesnőt, áruljon el még több részletet a Tóth-Zámbó kapcsolatokról:

Igazából félúton elvesztettem a fonalat, amikor sorolta visszamenőleg, hogy ki kivel, hogyan állt kapcsolatban. Talán még legyintettem is, olyan régi a történet, de ha valóban így van, akkor büszke vagyok a rokoni kapcsolatra. Szerettem Jimmyt, elképesztően jó énekes volt. Krisztiánnak is említettem ezt a múltkor, örült neki, s ‘össze is tesóztunk.