Schobert Norbi: Rohadt sikeres vagyok, az egyik legsikeresebb ember

Szerinte csak ezért támadják az irigy emberek.

Ha már két napja mindenki róla és legfrissebb sértő megjegyzéséről beszél, Schobert Norbi úgy gondolta, meglovagolja a hírverést és újabb interjút ad a Fókusznak.

Elmondta, hogy régen a nyers stílusával sikeresen felnyitotta az emberek szemét, most azonban mindenki felháborodik, ha szembesíti őket az igazsággal. Továbbra is állítja, hogy ő csak segíteni akar, korábbi sértésével kapcsolatban pedig, amikor az anyukákat ekézte, még egy „poént” is elsütött.

…amikor az 58 kilós nő helyett a 78 kilós vagy 88 kilós hölgy érkezik meg döngő léptekkel a hálószobába, a férfiak számára kínszenvedés

– mondta tavaly év elején Schobert Norbi, amire most úgy reagált:

Előző este néztem a Jurassic Parkot.

A riport végén Schobert azt is elmondta, hogy tudja, miért utálják olyan sokan.