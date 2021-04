Tóth Vera: Én bírom a Norbit, de nem lehet ilyen avíttan fogalmazni

Egyébként az énekesnő párja is 100 kiló felett van.

Schobert Norbi a hét elején megint megkavarta maga körül az állóvizet. Ezúttal a férfiakba szállt bele, akik közül szerinte sokan csak nyugtatják magukat azzal a „hülye mondással”, mi szerint a férfi 100 kiló felett kezdődik. Schobert szerint 100 kiló felett a vágódisznók kezdődnek, majd hozzátette, ő roppant büszke a saját 70 kilójára.

Az ügy kapcsán több ismert ember is felszólalt, de Schobert Norbi úgy gondolja, hogy kiforgatják a szavait, pedig ő most is csak jót akart. A Mokkában most Tóth Vera is elmondta a véleményét:

Bevallom őszintén, hogy én bírom a Norbit, mert egy őrült a legjobb értelemben, de a 21. században annyit foglalkozunk a body shaming témakörrel, ez annyira központi, hogy egyszerűen nem lehet ilyen avíttan, ómódian fogalmazni. Én értem, hogy ő jót akart, hogy ne hízzon el a társadalom és a férfiak foglalkozzanak magukkal csak nagyon nyersen fogalmaz. Nem veszi figyelembe azt, hogy ez kinek hogy esik és hogy a mai világban nem jó ilyen élesen fogalmazni

– mondta az énekesnő, aki a saját férfi zsáneréről is beszélt.

Az én párom kétméteres és több mint 100 kiló. Én szeretem azokat a pasikat, akik mellett én kicsinek tűnhetek. Viccet félre téve, én mindig is szerettem azokat a férfiakat, akik magasak, széles hátúak és azok nem 68 kilós férfiak általában.

Tóth Vera hangján egyébként hallani lehetett, hogy beteg. Később a Reggeli adásában el is mondta, hogy elkapta a koronavírust, de viszonylag könnyű lefolyású a betegsége, amit szerinte annak köszönhet, hogy már túl van az első oltásán. Őt az orosz vakcinával oltották be.