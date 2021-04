Brad Pitt saját ruhakollekciót dobott piacra, de nem ebből fogjuk felépíteni a ruhatárunkat

Az egészet a 2020-as Oscar-gálán látott öltönye ihlette.

A Brioni olasz divatmárkával már egész nagy múltja van Brad Pittnek, aki többször dolgozott már a céggel az elmúlt években, számos kollekciót kidobva különböző évszakokra.

Most az Entertainment Tonight arról számolt be, hogy a színész saját kollekcióval állt elő BP Signature néven, amely hét ruhadarabot tartalmaz, köztük öltönyöket, kasmír pólót és sportdzsekit is. Az egész kollekció létrejöttét Pitt 2020-as Oscar-fellépése ihlette, amikor egy Brioni-öltönyben vette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat a Volt egyszer egy… Hollywood című filmben nyújtott alakításáért.

Csak a kasmír póló 1100 dollárról indul, ami kábé 330 ezer forintot jelent. Ezt az árat vélhetően a gyapjú rendkívül magas minősége indokolja.

