Már tavaly is azt hitték, hogy elérte vagyona ezt az összeget, de csak most sikerült neki.

Kim Kardashian húga, Kylie Jenner után ő a második a családban, aki elmondhatja magáról, hogy vagyona hivatalosan is elérte az egymilliárd dollárt. Tavaly férje, Kanye West gratulált Kardashiannak, de a Forbes gyorsan kijavította őket, hogy a médiamogulnak még „csak” 900 millió dollárja van. Idén azonban főként saját márkái, a KKW Beauty és a Skims mellett a reality sorozata, a Keeping Up With The Kardashians-nek köszönhetően elérte az összeget.