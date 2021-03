Elton John a Metallicával dolgozik együtt

Még nem tudni, pontosan milyen formában jelentetik meg közös munkájuk eredményét.

Váratlan együttműködésről beszélt Elton John Rocket Hour (Rakéta óra) című, Apple Music felületén megjelenő műsorában SG Lewis énekesnek, konkrétan arról, hogy a Metallicával közösködik – írja a Bors. A dologról szintén beszámoló NME magazin szerint Elton John így fogalmazott:

Épp most fejeztem be valamit a Metallicával. A lezárások alatt. Azóta a Gorillazzal és hasonló emberekkel dolgozom.

Majd azzal folytatta: „Nem csináltam semmilyen Elton cuccot mostanában, de nagyon sok nagyszerű dolgot csináltam más emberekkel.” Ennél pontosabb részleteket sajnos nem árult el a zenész.

A magazin azt is felidézi, hogy Miley Cyrus – készülő – Metallica számokat feldolgozó albumára Elton John játszotta fel a zongorát a Nothing Else Matters-ben.

Egyébként úgy tűnik, már a járvány előtt elkezdett közeledni egymáshoz a zenész és a metálbanda. Lars Ulrich a zenekar dobosa például másfél éve posztolt egy jó hangulató közös képet Elton Johnnal.