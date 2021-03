Gyerekek is voltak a maszkokat égető tüntetők között egy korlátozások elleni megmozduláson

Legkevesebb százan gyűltek össze Boise-ben, az amerikai Idaho állam fővárosában, hogy a koronavírus-járvány elleni korlátozások ellen tüntessenek, szánolt be róla az ABC News.

Ahogy az már-már megszokottnak számít, a demonstrálók arra hivatkoztak, hogy a kötelező maszkviselés sérti a jogaikat, így többen igyekeztek bosszút állni az arcuk eltakarására szolgáló szövetdarabokon. A tüntetés közepén egy kukában raktak tüzet, amelybe a megjelentek a maszkjaikat dobálták. A Twitterre felkerült videók tanúsága szerint szinte mindegyik korosztály megfordult a tüntetésen,

illetve azt is jól látni, hogy a felnőttek a gyerekeket bíztatják arra, hogy égessék el a maszkjaikat.

A child says “here fire, you hungry? here’s another mask”

A mask burning rally in boise, Idaho pic.twitter.com/MqNnaEKBP0

— Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021