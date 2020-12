Hannah Montanától a Bundesliga-frizuráig: Miley Cyrus egy igazi kaméleon

Novemberben jelent meg Miley Cyrus legújabb albuma, amihez természetesen egy teljes imázsváltás is tartozott. Mióta a Plastic Heartsot népszerűsíti, folyton a nyolcvanas éveket idéző szegecses bőrdzsekikben, szakadt harisnyákban és ipari mennyiségű ezüstláncokkal a nyakában látható, a sokszor Bundesliga-frizurának is csúfolt hajról nem is beszélve. Sorra vettük, hogy alakult albumról albumra Cyrus stílusa és megjelenése. Elég messziről, a parókás Hannah Montanától kellett indulnunk.

Hannah Montana és a strasszkövek

2006-ban járunk, Britney Spears házassága még bőven tart a nem túl népszerű Kevin Federline-nal, Paris Hilton éppen feltalálja a szelfit, a legnépszerűbb divattrendek pedig kimerülnek abban, hogy minél több rétegben idétlen ruhákat aggatunk magunkra, melyeket aztán egy vastag övvel rögzítünk valahol a derekunk és a csípőnk között. Miley Cyrust 2006-ban ismertük meg a Hannah Montana című sorozatban, ami az évek során a Disney egyik népszerű műsorává vált. Miley Cyrus valószínűleg 2006-tól egymaga el tudta volna tartani a strasszköveket gyártó összes céget, ugyanis szinte minden ruháján temérdek mennyiségben csillogtak. Az akkor 14 éves énje öltözködési stílusának legfontosabb eleme a farmermellény, tüllszoknya és a rétegezés volt. Tökéletes példaként szolgál ez a kép, amin látszik, hogy farmernadrághoz és a farmeringre egy arany színű kisruhát vett fel.

Popsztár születik

2009-ben már több turnén is túl volt a Hannah Monatana show-nak köszönhetően, és már egy saját viaszszobrot is kapott. A zenei karrierje a The Time of Our Lives című albummal indult be, ezen a lemezen található például a Party In The USA című dal is.

Közben szőke parókája helyett itt már saját, hosszú, göndör, fokozatosan vágott frizurával jelent meg nyilvános eseményeken. Ruhatárában a csillogó ruhadarabokat felváltották a hosszú szárú csizmák, kardigánok és a különböző szabású, általában hosszított felsők. Az összes meghatározó stílusa közül ez a legunalmasabb, legalábbis abban az értelemben, hogy itt kivágott ruhadaraboknak, melltartóból és bugyiból álló szetteknek nyoma sincs, ahogy a haja is ebben a korszakban volt az egyik legegyszerűbb. Sztárságának kezdetén egyébként Cyrus tényleg a „szomszéd lány” típus volt, mivel úgy nézett ki, mint bármelyik átlagos lány egy mezei gimnáziumban.

Az elmaradhatatlan lázadó korszak

Egy évvel később, 2010-ben Cyrus kijelentette, nem akarja, hogy örök életére Hannah Montanával azonosítsák. Éppen ezért karrierjében 180 fokos fordulatot vett, és elkészítette a Can’t Be Tamed című számot, aminek klipjében egy hatalmas szárnyú madarat alakít, aki kitör a ketrecéből. Ezt amolyan metaforaként kell értelmezni, ugyanis 18 évesen úgy döntött, búcsút int a sorozatbéli karakterének, és függetlenedik a Disney-től. Hogy kicsit jobban elhelyezzük ezt a korszakot, Rihanna például ebben az évben döntött úgy, hogy tűzpirosra festi a haját.

2010 volt az az év is, amikor bemutatták Az utolsó dal című filmet, amelyben a most már exférjével, Liam Hemsworth-szel is megismerkedett. A csillámokat felváltották a lakk magas sarkúk, miniszoknyák és a bugyinak is nyugodtan nevezhető forrónadrágok. Mutatunk egy képet, amin a kisugárzása már inkább egy felnőtt nőé, mintsem egy kislányké, akit a Hannah Montanában játszott. A Can’t Be Tamed című számmal fellépett a Dancing With The Stars tizedik évadában is, ott hasonlóan nézett ki a jelmeze, mint a klipben.

Felnyírt haj és kalapácsnyalogatás

Cyrus 2013-ban adta ki a We Can’t Stop című klipet, amiben rövid, szőke hajjal, vörös rúzzsal volt látható, valamint olyan ruhában, aminél még egy fehérnemű is alaposabban takarja a testet. A klipben az énekesnő erőteljes szexuális kisugárzással jelenik meg, ami – senki se aggódjon – innentől kezdve jó pár évig végigkíséri a karrierjét.

Ha felnyírt haj, akkor nem maradhat ki a Wrecking Ball című szám sem, aminek videóklipjében egy hatalmas golyón énekel és fakad sírva, ugyanebben a klipben nyalogat egy kalapácsot is. Aki ennél a korszakánál nem igazán tudott mit kezdeni Cyrusszal, az valószínűleg később még annál is jobban elveszti a fonalat.

Rengeteg fotót mutogathatnánk ebből a korszakból, de a legjobban mégiscsak az MTV VMA fellépése fejezi ki, milyen időszakot is élt át Cyrus ekkoriban. Egy interjúban nem olyan régen elmondta, hogy a Robin Thickével közös produkciója miatt hosszú évekig nem tolongtak a díjátadók szervezői azért, hogy fellépjen vagy legalább megjelenjen az eseményeiken. Itt fejlesztette tökéletesre a kinyújtott nyelvvel való pózolást, legtöbbször melltartóban és nagyon – tényleg nagyon – keveset takaró ruhákban jelent meg.

Csupasz fenék és hot dog

Még mindig 2013-ban járunk, amikor is megjelent a Bangerz című albuma, amit inkább egy kitérőnek neveznénk a két nagy korszakváltás között. A lemez turnéja viszont csak egy évvel később indult el, ahol már tényleg minden belefért. A pénz és kannabisz mintájú jelmezektől kezdve a hatalmas hot dogon lovagláson át talán soha ennyiszer senki nem látta még egy híresség fenekét, ahányszor Cyrusét, akinek szinte minden ruhája egy magas derekú tangabugyiból állt. Volt, hogy jelmezként gigantikus méretű plüss melleket aggatott a mellkasára.

Felcsatolható pénisz és strasszokkal kirakott cumisüveg

Már 2015-ben járunk, és a Miley Cyrus & Her Dead Petz néven megjelenő album is kapott egy turnét, aminek koncepciója hasonló szinten mozgott, mint az előzőé, szimplán abból a szempontból tudjuk külön kategóriába szedni, hogy minden túlzás nélkül állíthatjuk: elszabadult a pokol. Merthogy olyan szettekkel és színpadi díszletekkel rukkolt elő, hogy kérdéses, azok milyen hatással voltak kiskorú rajongóira. Akik azt hitték, a VMA-s fellépésénél megbotránkoztatóbb korszaka nem lehet, kapaszkodjanak meg a következő képek láttán. A mellett, hogy Holdnak és Napnak is beöltözött, sőt műpéniszt is felcsatolt a derekára, még az is belefért, hogy egy hatalmas babának kinéző jelmezt húzzon magára.

A diszkókorszak kezdete

A következő nagy korszakát 2018-ra tehetjük, amikor is négy év után megjelent a következő kislemeze, amin rajta van a Nothing Breaks Like A Heart című szám is. A teljes imázsváltás előtt már túl van egy The Voice zsűrizésen, és ebben az évben égett le Liam Hemsworth-szel közös házuk a kaliforniai tűzvészben, akivel decemberben össze is házasodott. Cyrus visszanövesztette haját, és a ruhatárában kezdett visszaköszönni a nyolcvanas évek diszkókorszaka, arany, csillogó ruhákkal, latex csizmával és válltöméses felsőkkel. A színpadon is felhagyott a meztelenkedéssel, helyette estélyi ruhákban jelent meg az eseményeken. De ez a korszak sem tartott sokáig, mivel 2019-ben megint teljesen lecserélte a ruhatárát, és a frizuráját is megváltoztatta.

Nyolcvanas évekbeli rocksztár szerelés

És akkor el is érkeztünk az utolsó állomáshoz, ami a SHE IS COMING albummal kezdődött. Miley Cyrus frufrut vágatott, amiből szépen lassan egy úgynevezett mullet frizura lett, amit az apja, a country énekes Billy Ray Cyrus is viselt. Klipjeiben és fellépésein vagy olyan csillogó ruhákat vett fel, amelyeket Donna Summer is megirigyelt volna, vagy bőrnadrágban és rengeteg láncban jelent meg.

A nyolcvanas évekbe idén érkezett meg igazán, amihez kellett a most megjelenő, legfrissebb albuma, amit méregzölden csillogó szemfestékkel és csillogó ruhákkal promózott, a bőrnadrágot pedig egy latex változatra cserélte. Most pedig úgy néz ki, mintha egy rocksztár és egy diszkókirálynő szerelemgyereke lenne. Ennek illusztrálásaként pedig nem egy fotót, hanem az új albumáról, a Plastic Hearts-hoz készült videóklipet hagyjuk itt: