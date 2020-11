Kiszel Tünde: A naptárbizniszem egyidős a rajongóimmal

A lassan már hungarikumnak számító Kiszel Tünde-naptár jövő évi kiadása lesz a huszadik, amit kitalálója egy best of fehérneműs válogatással ünnepel meg. A kerek évforduló alkalmából itt az ideje, hogy egy külön cikkben emlékezzünk meg Kiszel Tünde eddigi naptárfotóiról, melyek születéséről ő is mesélt nekünk, ahogy az is kiderült, mikor volt az a pont, amikor be akarta fejezni a naptárgyártást.

A naptárbiznisz születéséhez egészen 2002-ig kell vissza ugranunk az időben. Ekkor találta ki Kiszel Tünde, hogy a családját és barátait meglepi egy falinaptárral, aminek lapozható fotóin végig lehet követni várandósságának utolsó szakaszát. A naptárnak rövidesen híre ment, és a rajongóknak is tetszett az ötlet, hogy Kiszelt nézve ellenőrizhessék az aktuális dátumot. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ennyire sikeres lesz. Eleinte nem is akartam értékesíteni, kifejezetten ajándéknak szántam. Végül a rajongók kérésére 2003-ban kiadtam az első megvásárolható naptáramat. A rajongóim nagyon kedvesek, minden évben várják, hogy milyen témával rukkolok elő. A bemutatókra is eljönnek, nagyon szeretik. Már megszoktam, hogy minden évben készítünk egy albumot – mondta a 24.hu-nak. Az első naptárak idején még nem volt meghatározó az internet, ahogy a közösségi média sem, ezért könyvesboltokban árulta a portékáját, majd úgy döntött, egyszerűbb, ha személyesen felügyeli a sorsukat. Ez azért is fontos, mert sokan dedikálást is kérnek a borítóra, másrészt a rajongóknak külön élmény, ha még találkozhatnak is vele – igaz, utóbbira csak Budapesten van lehetőség. Amióta elterjedt a közösségi média, azóta sokkal egyszerűbb a dolga: rajongói körében egyre több a fiatal, akikkel sokszor leáll beszélgetni is. A legtöbb rajongóm gyakorlatilag a naptárral egyidős, a tavalyi bemutatómra rengetegen eljöttek, nagyon szépen fegyelmezetten állták ki a sort, hogy találkozhassanak velem. Illedelmesek és tisztelettudóak – fejti ki, utalva a Disney-hercegnő tematikájú naptárra, ahol beöltözött például Aranyhajnak, Csingilingnek, de még Szörnyella de Frásznak is. Felmerülhet a kérdés, hogy két évtized alatt melyik fajtából kelt el a legtöbb: amúgy pont a mesehősösből, amiből ennek örömére mutatunk is pár fotót. Fiona után jöjjön Aranyhaj: Íme a márciusi címlaplány, Csingiling: Kiszel Tündének több kedvenc albuma is van, az egyik a legelső, a 2002-ben készült darab, ami az Édesanya gyermekével címet viseli. A januári fotón még várandós, a februárin már kezében tartja gyermekét. Lánya, Hunyadi Donatella is egyidős a naptárral, a közös karrierjük innentől kezdve még tizenöt kiadáson keresztül tartott. Következzen a sorban az, amelyiket egyszerűen nem lehet kihagyni a megemlékezésből. Ezt 2013-ban akaszthatták a falra a vásárlók, különlegessége pedig az volt, hogy kétszer annyi fotó volt benne, ugyanis mindegyiknek született egy 3D-s változata is. A naptárhoz külön szemüveg járt, amit Kiszel maga csomagolt be egy borítékba és adott át a vásárlóknak. Ha levette a szemüveget, mutatjuk az eredetit is: Kiderült, hogy bár karácsonykor különösen sok darab fogy, azért év közben is rendszeresen érkeznek megrendelések. Az interjú közben megtudtuk, Kiszel éppen az előző héten adott el egyet az idei, 2020-as naptárból. Ha most egy másik ablakot nyitna meg böngészőjében, hogy rákeressen, mi volt az idei év tematikája, felesleges, már el is áruljuk: foglalkozások. Szeptemberben például focibíróként osztogatta a sárga lapot: Októberben hivatásos tűzoltónak állt, de senki se aggódjon, nem egyedül vállalta be a veszélyes szakmát: A fotózás és az utómunkák után már csak a nyomda marad hátra: első körben ezret nyomtatnak, aztán ha elfogy, több körben is lehet pótolni igény szerint. Kiszel szerint azonban a lényeg nem a mennyiségen, hanem az exkluzivitáson van. Nekem nem célom, hogy minden sarkon árulják, hiszen akkor elveszik az értéke. Minél elérhetetlenebb és ritkább, annál többen vágynak rá, annál különlegesebb lesz. 2011 fontos év volt a naptárak életében, ugyanis Kiszelt egy hajszál választotta el, hogy megtörje a hagyományt, és felhagyjon a készítésével. Ekkor adta ki a tizedik naptárat. Be akartam fejezni. Úgy voltam vele, hogy a csúcson kell abbahagyni, de a rajongóim szó szerint kikövetelték, hogy csináljak a következő évben is. Azóta eszembe se jutott, hogy abbahagyjam, ha van rá igény, szívesen csinálom — mondta, mi pedig megmutatjuk a 2011-es naptár jeges hatású borítóját: Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor Kiszel lánya utoljára szerepelt a naptárban. 2016-ban úgy döntöttek, nem folytatják a közös munkát, mivel abban az időben lánya már leszerződött egy modellügynökséghez, és jobbnak látták, ha a saját dolgaikkal foglalkoznak. Emlékezzünk meg a duójukról pár fotóval: A következőn fotón már nagyobb a lánya. 2009-ben járunk, és elmentek a Sugar Shopba egy fotó erejéig: 2016 már csak azért is különleges volt, mivel tizenöt éves lett a naptár, a fotózást az Eötvös Cirkuszban bonyolították le, ahogy a tematika is e körül forgott. Természetesen lánya ebben is szerepet kapott: A következő fotó szintén ebből a kiadásból származik, amin Kiszel egy cirkuszi artistának öltözve, Madonnát megszégyenítő módon pózol: A cikk végére hagytuk a legizgalmasabb fotót, amit talán a Vogue egyik száma ihletett, merthogy Kiszel Tünde bőrszerelésben és két dobermann kutyával pózol a 2011-es naptárban, így: Illusztráció: Csóti Rebeka / 24.hu