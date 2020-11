Britney Spears Hawaii-ra utazott, hogy dolgozzon magán

Előre megünnepli a szülinapját, pasija társaságában.

Britney Spears utolsó pár Instagram-posztjában nem a legújabb koreográfiáját táncolja el és nem is a ruháiban divatbemutatózik, merthogy párjával, az edzőként tevékenykedő Sam Asgharival elutaztak Hawaii-ra, hogy megünnepeljék Spears szülinapját, ami egy kicsit később, december másodikán esedékes. Spears egyik bejegyzésében úgy fogalmazott, főként azért utazik el, hogy dolgozzon saját magán. Nemrég zárult le a gyámsága miatt indított per, melyet nem nyert meg, tehát továbbra is az apja marad a hivatalos gyámja.

A következő fotón a repülő előtt pózolnak, azt nem tudni, hogy még indulás előtt vagy érkezés után készült a kép.

Végül egy közös szelfit is posztolt, amin arra kéri követőit, ne figyeljenek a hajára.

Kiemelt kép: Ethan Miller/Getty Images